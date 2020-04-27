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Türkiye Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk sabah İstanbul böyle görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk sabah İstanbul böyle görüntülendi

Türkiye

Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk sabah İstanbul böyle görüntülendi

Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da ilk sabah görüntülendi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar yola çıktı. Yasak boyunca İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu.

27 Nisan 2020, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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23 Nisan’dan bu yana etkili olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da sona ermişti. Bu nedenle sabah saatlerinde işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı. 

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü.

Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet gösterdikleri göründü.

TEM Karayolunda da araç trafiği yaşandı.

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