Önceki akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan görüşmeler çerçevesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karar, kamuoyuna ilk olarak saat 21.44’te duyuruldu. Yapılan bu duyuruda sadece sokağa çıkma yasağı olduğu belirtilerek, uygulamaya ilişkin detaya yer verilmedi.

Yasağa ilişkin uygulamaların detaylarını içeren ikinci duyuru ise saat 21.45’te yani 61 dakika sonra yapıldı. Bu duyuruda fırınlar, su satıcıları, eczanelerin de aralarında olduğu bazı yerlerin açık olacağı bildirildi. İki duyuru arasındaki 1 saatlik süreçte, internet siteleri, TV kanalları ve sosyal medyada yasağın nasıl uygulanacağı, temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağına ilişkin bir bilgiye rastlanılamaması vatandaştaki paniği daha da arttırdı. Yasak kapsamındaki kentlerde birçok vatandaş market ve fırınlara akın ederek bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Rahatsızlığa yol açtı

Kaynaklar, bu sürede ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun başta Bilim Kurulu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında da rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Akşam 21.00’den sonra kapalı olması gereken marketlerin açık olmasına da işaret eden kaynaklar, yaşanan tablonun hem koordinasyonsuzluk hem de korona tedbirlerine ilişkin yeterli denetim yapılmadığını gözönüne serdiğini belirttiler.

Yasaklar sürebilir

Kaynaklar, önümüzdeki hafta sonu için de benzer şekilde 2 günü kapsayan bir yasağın gündeme gelebileceğini ifade ederken, hafta içi durumunda izleneceğini, tablonun ağırlaşması halinde daha ileri tedbirlerin devreye sokulacağını bildirdiler.



