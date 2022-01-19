Türkiye 'Sokağa çıkmayın' çağrısı! Sinop Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı

'Sokağa çıkmayın' çağrısı! Sinop Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı

Türkiye

'Sokağa çıkmayın' çağrısı! Sinop Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı

Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
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Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz” denildi.

SİNOP (İHA)


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