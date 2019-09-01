Sokağın çocukları zengin oldu
Toplumsal eleştiri ve isyanla dolu rap ve hip-hop'un popülerleşip yükselişe geçmesi bu müzik tarzının yıldızlarına zenginlik kapısını açtı.
Halkın içinden gelen ve bugüne dek mütevazı yaşamlar süren Reynmen, Ezhel, Ben Fero, Norm Ender, Ceza, Gazapizm ve Mero konserden konsere koşmaya başladı.
Büyük firmalar da gençlerin hayranlıkla izlediği rap yıldızlarını reklam filmlerinde oynatmak için harekete geçti.
İşte rap'çi ve hip-hop'çuların yeni sahne fiyatları ile reklam tarifeleri...
REYNMEN (YUSUF AKTAŞ)
KONSER: 150-180 BİN TL
REKLAM: 1 MİLYON TL
Haberin fotoğrafları için tıklayınİlk konserini veren Reynmen bir saatte 180 bin TL kazandı
EZHEL (ÖMER SERCAN İPEKÇİOĞLU)
KONSER: 150 BİN TL
REKLAM: 500 BİN TL
CEZA (BİLGİN ÖZÇALKAN)
KONSER: 100 BİN TL
REKLAM: 600 BİN TL
MERO (ENES MERAL)
KONSER: 70 BİN TL
REKLAM: 500 BİN TL
BEN FERO (FERHAT YILMAZ)
KONSER: 120 BİN TL
REKLAM: 400 BİN TL
NORM ENDER (ENDER EROĞLU)
KONSER: 100 BİN TL
REKLAM: 300 BİN TL
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GAZAPİZM (ANIL ACAR)
KONSER: 80 BİN TL
REKLAM: 100 BİN TL
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