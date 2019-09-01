Sokağın çocukları zengin oldu

Toplumsal eleştiri ve isyanla dolu rap ve hip-hop'un popülerleşip yükselişe geçmesi bu müzik tarzının yıldızlarına zenginlik kapısını açtı.

01 Eylül 2019, Pazar 08:12 Son Güncelleme:
A A
Sokağın çocukları zengin oldu

Halkın içinden gelen ve bugüne dek mütevazı yaşamlar süren Reynmen, Ezhel, Ben Fero, Norm Ender, Ceza, Gazapizm ve Mero konserden konsere koşmaya başladı.

Büyük firmalar da gençlerin hayranlıkla izlediği rap yıldızlarını reklam filmlerinde oynatmak için harekete geçti.

İşte rap'çi ve hip-hop'çuların yeni sahne fiyatları ile reklam tarifeleri...

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ)

KONSER: 150-180 BİN TL

REKLAM: 1 MİLYON TL

Haberin fotoğrafları için tıklayınİlk konserini veren Reynmen bir saatte 180 bin TL kazandı

EZHEL (ÖMER SERCAN İPEKÇİOĞLU)

KONSER: 150 BİN TL

REKLAM: 500 BİN TL

CEZA (BİLGİN ÖZÇALKAN)

KONSER: 100 BİN TL

REKLAM: 600 BİN TL

MERO (ENES MERAL)

KONSER: 70 BİN TL

REKLAM: 500 BİN TL

BEN FERO (FERHAT YILMAZ)

KONSER: 120 BİN TL

REKLAM: 400 BİN TL

NORM ENDER (ENDER EROĞLU)

KONSER: 100 BİN TL

REKLAM: 300 BİN TL

Bu haberi de okudularNorm Ender: Birinin Amerikan özentisi rap’e, ‘Dur’ demesi gerekiyordu

GAZAPİZM (ANIL ACAR)

KONSER: 80 BİN TL

REKLAM: 100 BİN TL

Bu haberi de okudularGazapizm: Mutlu insanlarla frekansım tutmuyor

Bu haberi de okudularRap dünyasında kim kimdir?

POSTA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...