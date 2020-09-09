Sokak fotoğrafçılığı - Mustafa Seven'in hikayesi
Sokak fotoğrafçılığı, fotoğrafçılığın en zorlayıcı türlerinden biri. Bu videomuzda sokak fotoğrafçılığının Türkiye’deki en önemli isimlerinden Mustafa Seven ile hayat hikayesini ve bu alanda ilerlemek isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğinden konuştuk.
09 Eylül 2020, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Fotoğraf çekmeyi seviyor ancak nereden başlayacağınız konusunda endişeleriniz varsa Seven’in anlattıkları size yardımcı olabilir. Tabi en başta Seven'in de dediği gibi fotoğraf çekmek için "bir derdiniz olacak."
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