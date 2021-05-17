Sokak hayvanlarına yardım etmek, pandemi döneminde yasaklarla birlikte zorlaşmaya başladı. Besleme, kısırlaştırma gibi işlemleri resmi ve gönüllü kurumlar gerçekleştirse de ne yazık ki tüm sokak hayvanlarına yetişmek mümkün değil.

Helpimal ise sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen insanların bir araya topluyor. Örneğin sokakta yardıma ihtiyaç duyan bir hayvanla karşılaştınız ve yardım edemeyecek durumdasınız. Uygulama üzerinden hayvanın bulunduğu noktayı işaretleyip, fotoğraf ve açıklama ekleyerek çevrenizdeki hayvanseverlere uyarı gönderebilirsiniz. Kullanıcılar harita üzerinden çevresinde yardıma ihtiyaç duyan hayvanların konumunu görebiliyor.

Uygulama içerisinde düello oyunu ile de kedi veya köpek maması bağışında bulanabiliyorsunuz. Görevlerden kazanılan mamalar sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Helpimal, App Store ve Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama 10 üniversite öğrencisi tarafından Türkiye'de geliştirildi. 7 ayda 19 bin kullanıcıya ulaştı.



