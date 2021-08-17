Türkiye Sokak hayvanlarını beslediği için kabusu yaşadı!

Sokak hayvanlarını beslediği için kabusu yaşadı!

Türkiye

Sokak hayvanlarını beslediği için kabusu yaşadı!

İzmir’de evinin karşısındaki boş arazide sokak hayvanlarını besleyen Hatice Özdemir (50), üst komşusu ve oğlu tarafından “Burada hayvan besleyemezsin” denilerek feci şekilde dövüldü. Hatice Özdemir’in şikâyetçi olduğu komşuları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

17 Ağustos 2021, Salı 07:47 Son Güncelleme:
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Gaziemir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde eşi ile yaşayan Hatice Özdemir evinin karşısında bulunan arazide sokak hayvanlarını besliyordu. Köpeklerin kendilerine saldırdığını ileri süren üst komşusu Dilaver Pözüt ve oğlu Serkan Pözüt önceki gün Hatice Özdemir’le tartıştı. İki komşu evlerine dönse de kavga birkaç saat sonra yeniden başladı. Dilaver ve Serkan Pözüt’ün darbeleriyle baygınlık geçiren Hatice Özdemir hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in şikâyeti üzerine Dilaver ve Serkan Pözüt gözaltına alındı. Baba oğul Emniyet’te verdiği ifadede, köpeklerin saldırdığını, daha önceden Özdemir’i köpekleri beslememesi için uyardığını bu yüzden tartışma çıktığını belirtti.

KAFAMI DUVARA VURDU

Yaşadığı kabus dolu anları Hürriyet’e anlatan Özdemir, daha önceden de Pözüt ailesinin hakaretlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “4 yıldır burada oturuyoruz, ben sürekli sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu kişiler, ben hayvanları beslerken sürekli hakaretler ve küfürler ediyorlardı. Cuma günü de yine hayvanları besleyip evime dönerken tartışma yaşadık, ben evime girdim. Kapı çaldı, delikten baktım Serkan’ın eşi Esra vardı. Kapıyı açtım, açar açmaz Dilaver ve Serkan içeri zorla girerek, önce yumrukladılar daha sonra beni apartman koridoruna çektiler. Burada küfürler eşliğinde kafamı duvarlara defalarca vurdular. Eşim ve diğer komşular araya girdi ve sonlandı.”

YA SAT GİT YA KATLAN

Dilaver Pözüt’ün daha önce de kendisini “Ya evi sat git, ya sonuçlarına katlan” diyerek tehdit ettiğini ileri süren Hatice Özdemir “Evime korkarak gidiyorum, panjurları indirip öyle evin içinde oturuyoruz. Can güvenliğim yok” dedi.


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