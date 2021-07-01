Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi PET'N PLAY Caddebostan Sahili ve Bebek Parkı’nda gerçekleştirilecek
Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali Pet’N Play, birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 9-10-11 Temmuz’da Caddebostan sahili ve 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İBB iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek.
01 Temmuz 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Elto Tanıtım organizasyonunda düzenlenecek Festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, şovlar, çocuklar için atölyeler, stantlar ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.
Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı Festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.
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