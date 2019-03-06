Sokak kedisini evine hapseden Nilay Toprak, kendini böyle savundu!

Nilay Toprak, erkek kedisiyle çiftleşsin diye mama ile kandırarak eve dişi kedi getirince hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Instagram hesabından yayınladığı videoda sokak kedisini eve kapatarak kısır kedisiyle çiftleştirmeye çalıştığını söyleyen Nilay Toprak, gelen tepkiler üzerine bugün canlı yayına katıldı.

Nilay Toprak kendisini şu sözlerle savundu:

''Beni takip eden, kedim Yoldaş ile olan videolarımı bilirler. Benim kedim kısır, çiftleşemez… Çiftleşse dahi sokak kedisiyle çiftleştirmem. Hastalık kapar diye…

Eve giren kediyi de veterinere götürdük bakımını yaptırdık. O kedi sürekli bizim eve geliyor, gidiyor… Ben şaka amaçlı öyle bir video çektim. Aslında olan bir şey yok… Ben o kediyi eve kapatmadım.

Bizim bahçemizde 50 tane kedi var, komşularımızla birlikte bakıyoruz. O kedi bize sürekli gelip gidiyor, ben o kediyi eve aldım benim kedimle anlaşamayınca da saldım. Kendisi her zaman girip çıkıyor zaten eve.

Yanlış anlaşıldığım için pişmanım… Ben o hayvanı evime aldım, yemek verdim su verdim keşke herkes bunu yapabilse.

Ben bu işi takipçilerim için kurguladım. Sonuçta sosyal medya fenomeniyim. Son kez söylüyorum benim kedim kısır, kısır bir hayvanı çiftleştiremem. Bu bir kurgu…

Ben hayvanseverlerle karşı karşıya geldiğim için çok üzgünüm çünkü ben de bir hayvan severim. Tamamen yanlış anlaşıldım.

Yayımladığım videolarda o kediye karşı yapılan herhangi bir şiddet yok. Sadece söylediklerim tepki çekti.''

Nilay Toprak