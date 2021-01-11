Sokak kısıtlaması devam edecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanlığı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Erdoğan açıklama yapacak.
11 Ocak 2021, Pazartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Erdoğan açıklama yapacak.
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