Sokak köpeği 5 yavru kediyi donmaktan kurtardı

Kanada, 5 kedinin hayatını kurtaran köpeği konuşuyor. Ontario'da, duyarlı bir vatandaş, yoldan geçerken titreyen bir köpeğe rastladı. Vatandaş, dikkatli bakınca köpeğin altında 5 kedi yavrusunun olduğunu ve köpeğin onları da ısıtmaya çalıştığını gördü. Akılalmaz görüntü karşısında, duyarlı vatandaş hemen arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Serenity adı verilen köpeği ve kedi yavrularını barınağa götürerek koruma altına aldı. Köpek ve kediler, barınakta da birbirlerinden ayrılmadı. Parazit tedavisi gören hayvanların sağlık durumları gayet iyi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, kullanıcıların büyük ilgisini çekti. 30'dan fazla kişi, hayvanları sahiplenmek için başvuruda bulundu. Çoğu kişi, köpeğin ve 5 kedinin tek bir eve sahiplendirilmesi fikrini savundu.

Köpek ve kedilerin yol kenarında nasıl bir araya geldiği ise gizemini koruyor.

Hayvanları soğuktan kurtaran Pet and Wildlife Rescue ekibinin lideri Myriam Armstrong yaptığı açıklamada, Serenity olmadan kedi yavrularının o soğuk havada asla hayatta kalamayacağını belirtti.

2 yaş civarında olduğu belirtilen Serenity'e yuva bulmak için Instagram'da onu anlatan bir paylaşım yapıldı.