Sokak köpeği besleme kavgası silahlı çatışmaya döndü!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Seyrantepe'de meydana gelen olayda, Mustafa Ş.(42) ile Murat Ç.(40) ve Mustafa Ş. (42) arasında, taraflardan birinin sokak köpeğini beslemesi yüzünden tartışma çıktı.

Bir süre ağız dalaşı şeklinde süren tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine karşılıklı olarak ateş ederken, bacağından yaralanan Murat Ç., yere düştü.

Kendisi de ayağından yaralanan Mustafa Ş., yerde yatan Murat Ç.'nin kafasına defalarca tekme atıp, birkaç kez daha ateş ettikten sonra kaçtı.









Silah seslerini duyarak dışarı çıkan sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat Ç., ambulansla kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mustafa Ş.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından taburcu olan Murat Ç.'den kendisini yaralayan kişi hakkında bilgi alan polis, Mustafa Ş.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabancalara el konulurken, Murat Ç. ile Mustafa Ş., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Tarafların mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ersan SAN/DHA