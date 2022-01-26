Sokak köpeği ekipleri gördüğü yerde peşlerine düşüyor!
Sakarya'da kendisine mama veren polis ekiplerini gören sokak köpeği 'Sarı' ekiplerin peşlerine düşmeyi ihmal etmiyor.
26 Ocak 2022, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi, devriye sırasında 'Sarı' adını verdikleri sokak köpeğini beslemeyi ihmal etmiyor. Köpek ise caddede ne zaman polis aracını görse peşine düşüyor. Sarı’yı fark eden polisler, araçlarını durdurup onu mama ile besliyor.
Sarı’nın aracın peşinden koşması, polislerin de köpeği beslemesi kameraya yansıdı.
DHA
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