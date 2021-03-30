ABD'de Sisu isimli bir sokak köpeği, oyuncakçıdan 5 kez üst üste mor bir unicorn oyuncağı alıp kaçtı. Oyuncakçı yetkilileri arayınca, Kuzey Carolina eyaletindeki Duplin County Barınağı, 1 yaşındaki Sisu'yu bularak merkeze getirdi. Elbette sevdiği oyuncağı satın almayı ihmal etmediler. Ardından sahiplendirme için bir Facebook ilanı açan hayvan barınağı yetkilileri, ilana şunları yazı:

Mor renkli unicorn çalmak için sürekli oyuncakçıya girdiğinizde başınıza bu gelir: Sizi hırsızlıktan dolayı kilit altına almak isteyen hayvan kontrolü çağırırlar ama yetkili sizin için oyuncağı alır ve yanınıza getirir...

Kısa sürede yayınlanan ilan viral hale geldi ve Sisu ertesi gün evlat edinildi. Şimdi yeni evinde unicornu ile çok mutlu.







