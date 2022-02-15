Türkiye Sokak köpeği vahşeti! 'Korkudan evden çıkamıyorlar'

Sokak köpeği vahşeti! 'Korkudan evden çıkamıyorlar'

Türkiye

Sokak köpeği vahşeti! 'Korkudan evden çıkamıyorlar'

Mardin'in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar, Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelerde tedaviye alındı. Köpeklerin saldırı anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

15 Şubat 2022, Salı 22:10 Son Güncelleme:
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Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kübra (21), Mülkiye Ölçer (45), Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.


Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi.

Köpek saldırısında sırtından ve bacağından yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Okuldan eve gidiyordum. 1 köpeğin saldırısına uğradık. Çok korktum. Hem sırtım hem de bacağım yaralandı." diye konuştu.

'EVİMİZDEN ÇIKAMAZ OLDUK'

Her iki çocuğu köpek saldırısında yaralanan Anne Asuman Yıldız da, "Korkudan evimizden çıkamaz olduk. Çocuklarımızı artık okula da göndermekten korkuyoruz" ifadelerini kullandı. 

Belediyenin destek biriminin yetkilileri ise saldırıda bulunan sokak köpeklerinden birini yakalayıp, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderdiklerini söyledi.

Emrullah KARAKAŞ / DHA

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