Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 9 sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı

02 Temmuz 2019, Salı 22:39
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Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler!

Polatlı’nın kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçen günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Köpeklerin sahibi koyunları olan ve aynı köyde yaşayan Seyit Ali Boduroğulları’nın olduğu tespit edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boduroğulları’nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştı. Köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi. 

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.


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