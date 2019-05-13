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Sokak operasyonlarında 17 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, narkotik birimlerince yapılan "Sokak" operasyonları sonucunda 17 kilo 665 gram uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi

13 Mayıs 2019, Pazartesi 22:25
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Sokak operasyonlarında 17 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen sokak operasyonları sonucunda ele geçirilenleri duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadele amacıyla düzenlenen sokak operasyonları hakkında bilgi verilen paylaşımda, 27 ilde düzenlenen sokak operasyonları ile 267 şüpheliye adli işlem yapılarak, 17 kilo 665 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 28 bin 946 uyuşturucu/uyarıcı hap, 13 tabanca/tüfek, 198 fişek, 7 hassas terazi ve 34 bin 516 Türk lirası ele geçirildiği belirtildi.

İHA

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