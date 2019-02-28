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Sokak operasyonlarında 27 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, son iki gün içerisinde yapılan “Sokak” operasyonları sonucunda 27 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini duyurdu

28 Şubat 2019, Perşembe 01:09
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Sokak operasyonlarında 27 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince 26 ilde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonları sonucunda ele geçirilenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

EGM’den yapılan paylaşımda, 26 ilde 163 şüpheliye adli işlem yapıldığı, ayrıca 27.933 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde, bin 122 uyuşturucu/uyarıcı hap, 8 tabanca/tüfek, 51 fişek, 2 hassas terazi ve 9 bin 930 TL ele geçirildiği bildirildi. 

İHA

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