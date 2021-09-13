Türkiye Sokak ortasında amcasını öldürdü! Kan donduran sebep

Sokak ortasında amcasını öldürdü! Kan donduran sebep

Türkiye

Sokak ortasında amcasını öldürdü! Kan donduran sebep

İstanbul Bahçelievler'de amcası ile arasında olan alacak verecek meselesi nedeniyle kavga eden yeğen amcasını vurdu. Cinayet anı güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Yeğeni tarafından öldürülen amcanın eşinin feryatları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

13 Eylül 2021, Pazartesi 15:25 Son Güncelleme:
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Olay, dün 16.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Önder Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Taşkın daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan amcası Necdet Taşkın ile sokak üzerinde karşılaştı. Yunus Taşkın ve beraberinde bulunan 2 kişi amca ile tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Yunus Taşkın ve amca Necdet Taşkın yaralandı. Yere düşen Necdet Taşkın'a yeğeni Yunus Taşkın ve yanındakiler vurmaya devam etti. Daha sonra yaralı Yunus Taşkın ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken amca Necdet Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşananlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Necdet Taşkın ve Yunus Taşkın'ın kavga ettiği görülüyor. Necdet Taşkın kavga sırasında yere düşerken Yunus Taşkın ve yanındaki iki kişi de bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

EŞİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Necdet Taşkın'ın kanlar içinde yerde yattığı sırada ise eşi başında sinir krizi geçiriyor. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar Necdet Taşkın'ı hastaneye götürmek için arabaya taşımaya çalışıyor.

Serdar ALTINTEPE / DHA

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