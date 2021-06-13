Türkiye Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Türkiye

Sokak ortasında bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Haziran 2021, Pazar 01:13 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Cengiz Y. ile Ayhan A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cengiz Y., yanında taşıdığı bıçakla Ayhan A.’yı sırtından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Ayhan A.’yı görenler sağlık ekiplerine haber verirken, Cengiz Y. kaçtı. Ayhan A., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan Cengiz Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sırtından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayhan A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.U. adlı bir kişi gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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