Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Olay, Çorlu’da Cumhuriyet Meydanı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerine eşi ve bebek arabasındaki çocuğu ile yürüyen bir kişi kaldırımdaki bir başka kişi ile tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE SANDALYEYLE SALDIRDILAR

Tartışmanın aniden alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kaldırımda bulunan onlarca kişinin gözleri önünde yaşanan olay vatandaşların araya girmesi ile sona erdirildi.

Kavgaya karışan kişiler ayrı yönlere giderek olay yerinden ayrıldı.

İHA