Türkiye Sokak ortasında birbirlerine girdiler! 4 kişi yaralandı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! 4 kişi yaralandı

Türkiye

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! 4 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kişi yaralandı.

11 Ocak 2022, Salı 20:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yüksekova’da dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar bugün ilçe merkezinde karşılaşınca yine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA'larla basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 3'ü silahla olmak üzere 4 yaralı tedavilerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polisin kavga ile ilgili yaptığı çalışma sonucu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülürken, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika... Valilik uyardı! Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyorSon dakika: Kahreden haber! Feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mina Urganların sırrı neydi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Valilik uyardı! Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor