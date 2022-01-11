Sokak ortasında birbirlerine girdiler! 4 kişi yaralandı

Yüksekova’da dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar bugün ilçe merkezinde karşılaşınca yine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA'larla basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 3'ü silahla olmak üzere 4 yaralı tedavilerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polisin kavga ile ilgili yaptığı çalışma sonucu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülürken, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)



