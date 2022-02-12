Türkiye Sokak ortasında boğazından bıçaklandı

Sokak ortasında boğazından bıçaklandı

Türkiye

Sokak ortasında boğazından bıçaklandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, sokak ortasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 22:25 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi 3/2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Can Y. ile Abdulkadir I. sokak ortasında karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Can Y., üzerinde taşıdığı bıçak ile Abdulkadir I.’yı boğazından yaraladı. Abdulkadir I. kanlar içerisinde yere yıkılırken, şüpheli motosiklet ile olay yerinden hızla kaçtı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Abdulkadir I., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abdulkadir I., ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Can Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahsın eşinin Abdulkadir I. tarafından sözlü tacize maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İHA

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