Türkiye Sokak ortasında defalarca bıçakladı! Linçten polis kurtardı...

Sokak ortasında defalarca bıçakladı! Linçten polis kurtardı...

Türkiye

Sokak ortasında defalarca bıçakladı! Linçten polis kurtardı...

Antalya'da Ramazan U., kayınbiraderi Oktay K.'yi caddede defalarca bıçakladı. Kaçmaya çalışan Ramazan U.'yu çevredekiler linç etmek istedi. Dövülen Ramazan U.'yu polis kurtardı.

17 Ekim 2021, Pazar 16:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan U., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkararak kovaladığı Oktay K.'yi yakalayıp vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.



Olayı görenlerin tepkisi üzerine Ramazan U. elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atarak kaçtı. Çevredekiler, yakaladıkları Ramazan U.'yu linç etmek istedi. Ramazan U.'ya tekme ve yumrukla vuran halk, bir yandan da polise haber verdi. Polis, dövülen Ramazan U.'yu kurtarıp araçlarına aldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan U.'nun dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süleyman EKİN/DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Anlaşılıyor
Rauf Tamer
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Ispanak' paniği! İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Tüketmeyin' uyarısı