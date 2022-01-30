Türkiye Sokak ortasında dehşet kamerada! Yerde sürünerek hayatını kaybetti

Sokak ortasında dehşet kamerada! Yerde sürünerek hayatını kaybetti

Türkiye

Sokak ortasında dehşet kamerada! Yerde sürünerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kıraathane sahibi 61 yaşındaki kişi, alacak-verecek kavgasında sokak ortasında öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, son anlarında yerde sürünen adam olay yerinde son nefesini verdi.

30 Ocak 2022, Pazar 10:06 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kıraathane sahibi Cemal Aslan (61) ile Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 


Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan’a doğrulttu. O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi. Ancak Aslan'ın Yunus T.’nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı. 

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YERDE SÜRÜNEREK SON NEFESİNİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Aslan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cemal Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırganın kardeşi İsmet T. gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “açıktan hırsızlık” ve “çocuğa cinsel istismar” suçlarından kaydı bulunan Yunus T.’yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe’deki evine baskın düzenledi. Baskında T. yakalanamazken, evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.’yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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