Türkiye Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Türkiye

Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.

13 Şubat 2022, Pazar 19:20 Son Güncelleme:
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Olay, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.’yi başından vurdu. Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

MANİSA (İHA)

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