Türkiye Sokak ortasında dehşeti yaşattı, yorganın altında yakalandı

Sokak ortasında dehşeti yaşattı, yorganın altında yakalandı

Türkiye

Sokak ortasında dehşeti yaşattı, yorganın altında yakalandı

Mersin’de kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki kadına dehşeti yaşatıp kaçan M.C.İ zorla girdiği bir evde yorgan altında saklanırken yakalandı. Genç kadının sokak ortasında boynundaki kolyeyi çalan M.C.İ tutuklandı.

01 Nisan 2021, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvai Milliye Caddesi'nde kaldırımda yürüyen B.Ç.'nin yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini koparıp aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği M.C.İ.'nin bir apartmana girdiğini tespit etti.

Apartmanda çalışma yapan ekipler, şüphelinin, N.K.'ye ait daireye zorla girdiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler, M.C.İ.'yi yatak odasında, yatakta yorgan altında saklanırken yakaladı. M.C.İ.'nin, çaldığı kolyeyi de apartmandaki posta kutusuna sakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.C.İ. emniyete götürülürken, kolye ise sahibi B.Ç.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.İ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı. Mahkemeye çıkarılan M.C.İ., kapkaççılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı.

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