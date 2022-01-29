Türkiye Sokak ortasında 'gözlerim' diyerek fenalaştı! Evinden sahte içki çıktı!

Sokak ortasında 'gözlerim' diyerek fenalaştı! Evinden sahte içki çıktı!

Türkiye

Sokak ortasında 'gözlerim' diyerek fenalaştı! Evinden sahte içki çıktı!

Esenyurt'ta sokak ortasında fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Ersözlü'nün evinde sahte içki bulunduğu belirtildi. Ersözlü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

29 Ocak 2022, Cumartesi 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan İbrahim Ersözlü, sokağa çıkarak yardım istedi. "Gözlerim" diyerek bağıran Ersözlü'nün yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak ortasında fenalaşan Ersözlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Ersözlü'nün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.



EVİNDE SAHTE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Yaşanan olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Ersözlü'nün evine girdi. Evde yapılan aramalarda sahte içki şişeleri bulunduğu öğrenildi. Savcı incelemesinin ardından adamın cenazesi kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

"İÇKİDEN DOLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yaşanan olayı anlatan sokak sakinlerinden Cihan Temizer, " 'Gözlerim, gözlerim' diye bağırıyordu. Kaldırmayı denedim, bir türlü kaldıramadım. Alt katta oturduğunu söylediler. İçkiden dolayı olduğunu söylediler" dedi.

Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)


İlgili Haberler
Kayseri'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den 'Omicron' için umutlandıran açıklama