Sokak ortasında kanlı infaz! Yerde hareketsiz yatarken bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde, silah sesini duyan vatandaşlar ekiplere haber vermesiyle yerde yatan Abdulkadir Görmez'in cansız bedeni bulundu. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Görmez'in başında 4 adet boş kovan ele geçirildi.
06 Ekim 2021, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.