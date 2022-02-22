Sokak ortasında korkunç cinayet! 2 kişi tarafından öldürüldü...

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.









Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf Yosunkaya’nın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anıl ATAR/ DHA