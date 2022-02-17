Sokak ortasında miras kavgası! O anlar kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Saat 13.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Murat K., ile öz ablası Fikriye K., arasında miras ve mülk tartışması yaşandı. Telefondaki tartışmanın ardından Murat K, yeğeni olan Seda Ş.’yi aradı. İddiaya göre Murat K. yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra küfür edip, tehdit etmeye başladı.

O sırada yanında bulunan nişanlısı A.S.İ., telefon alıp nişanlısının dayısı olan Murat K., ile tartıştı ve buluşmak için adres istedi. Adresin verilmesi üzerine A.S.İ ile F.Y, ve Seda Ş, Murat K.’nın bulunduğu adrese gitti.

Bir iş yerinin önünde buluşan taraflar bir süre tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.S.İ ile F.Y. dayı Murat K.’yı arabaya bindirmek istedi. A.S.İ., arabaya binmekte direnen Murat K.’yı arabanın dışında darp edip, arabanın içinde yatırarak tekmeyle vurmaya başladı. Bu sırada Murat K.’nın telefonu arabanın içine düştü.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle otomobile bindirilen dayı Murat K., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yeğeninin nişanlısı ve arkadaşı tarafından darba uğrayan Murat K., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.





Öte yandan yaşanan olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Murat K.’nın konuştuğu iki kişi tarafından darp edilerek otomobile bindirildiği görülüyor. Görüntülerde şahısların otomobilin içinde de dayı Murat K.’yı dövdükleri sırada yeğen Seda Ş.’nin ise çevredeki vatandaşlara engel olamaya çalıştığı görülüyor.

İSTANBUL (İHA)

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