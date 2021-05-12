Türkiye Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Türkiye

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Adana’da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Necmettin E., başından vurularak ağır yaralandı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 22:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesini duyup, sokağa çıkan mahalle sakinleri bir kişinin yaralı halde yerde yattığını, bu sırada plakası alınamayan bir otomobilin de hızla olay yerinden kaçtığını gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Necmettin E. olduğu öğrenilen kişinin başından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bilinci kapalı halde ambulansa alınan yaralı, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Necmettin E., ameliyata alındı.

Necmettin E.’nin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını saptayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eşkal
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Müsilaj, Avşa’da denizden su arıtıp içme suyu yapan tesisin filtrelerini tıkadı