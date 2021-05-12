Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesini duyup, sokağa çıkan mahalle sakinleri bir kişinin yaralı halde yerde yattığını, bu sırada plakası alınamayan bir otomobilin de hızla olay yerinden kaçtığını gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Necmettin E. olduğu öğrenilen kişinin başından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bilinci kapalı halde ambulansa alınan yaralı, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Necmettin E., ameliyata alındı.

Necmettin E.’nin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını saptayan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA