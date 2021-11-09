Türkiye Sokak ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Sokak ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Türkiye

Sokak ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Esnafın ayırmaya çalışıp ayıramadığı kavga, polisin gelmesiyle duruldu. Olay anları ise anbean telefon kamerasına yansıdı.

09 Kasım 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında bir anda kavga çıktı. Çıkan kavgada iki taraftan da tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Kavgada kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınana kadar darbelere maruz kaldı.

Esnafın ayırmaya çalıştığı kavga, polisin araya girmesi ile son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DHA

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