Sokak ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında bir anda kavga çıktı. Çıkan kavgada iki taraftan da tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Kavgada kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınana kadar darbelere maruz kaldı.

Esnafın ayırmaya çalıştığı kavga, polisin araya girmesi ile son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Mucahit CEYLAN/DHA