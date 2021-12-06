Türkiye Sokak ortasında tuvaletini yaptı! Görenler şok yaşadı

Sokak ortasında tuvaletini yaptı! Görenler şok yaşadı

Türkiye

Sokak ortasında tuvaletini yaptı! Görenler şok yaşadı

İstanbul Esenyurt’ta apartmanın önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapan şahıs kameraya yansıdı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahıs, apartman sakinlerini şaşkına çevirdi.

06 Aralık 2021, Pazartesi 13:44 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.



Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"ÇOK SIKIŞMIŞ SANIRIM"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" diye konuştu.


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