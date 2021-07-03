Türkiye Sokak ortasında utandıran görüntüler! Yardıma esnaf yetişti

Sokak ortasında utandıran görüntüler! Yardıma esnaf yetişti

Türkiye

Sokak ortasında utandıran görüntüler! Yardıma esnaf yetişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında utandıran görüntüler! Birbirine giren iki genç kızı çevredeki esnaf ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Olay, İnegöl’ün Cuma Mahallesi’ndeki çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar kavgaya tutuştu. Çevredeki esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

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