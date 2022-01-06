Sokak sanatı evlere taşınıyor

Sanatseverler, Leo Lunatic’in “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanının doğanın yok oluşuna kızgınlığı” olarak tanımladığı Kızgın Panda’sına Türkiye’de sanat alanında bir ilk olarak “drop” yöntemi ile 8-9 Ocak tarihleri arasında Trendyol’dan ulaşabilecek.

1984 yapımı Beat Streets filmi ile graffiti sanatıyla tanışan Leo Lunatic’in yapıtları, bugün New York, Sao Paulo, Barcelona ve Miami Wynwood Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanında farklı şehirlerde sokakları süslüyor. Leo Lunatic, The Guardian Gazetesi’nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alıyor.

Leo Lunatic, “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum” olarak tanımladığı kızgın pandasını sadece Trendyol’a özel olarak üretecek. Sanatseverler, Kızgın Panda’nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8 Ocak 00.01 gece yarısından, 9 Ocak saat 23.59’a gece yarısına kadar Trendyol üzerinden ulaşabilecekler. Leo Lunatic’in “Kızgın Pandası” 50x50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderilecek