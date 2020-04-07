Çıtır çıtır simit yemek istiyorsanız sokak simidi tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için sokak simidi tarifi arıyor ya da sokak simidi nasıl yapılır merak ediyorsanız “Sokak simidi tarifi, sokak simidi nasıl yapılır” haberimize bir göz atın.

Sokak simidi tarifi

Sokak simidi malzemeleri

4 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı ay çiçek yağı

½ paket yaş maya

1 su bardağı pekmez

Kavrulmuş susam (kavrulmuş susam bulamazsanız evde susamı siz kavurun)

Sokak simidi yapılışı

Un içerisine tuz ve şekeri ilave ediyoruz, suyun içerisine sıvı yağ ve mayayı atıyoruz, ikisini karıştırıp hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 8 dakika karıştırıp hamuru toparlıyoruz. Hazırladığımız hamuru 6 eşit parçaya bölerek rulo halini almasını sağlıyoruz. Tepsiye aldığımız 6 adet rulo hamurun üstünü streç film ile kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Hazırladığımız rulo hamurlar dinlendikten sonra işlemeye başlıyoruz . elimizle hamurları uzatarak açtıktan sonra iki ucunu birleştirerek simit şeklini veriyoruz.

Pekmez ve susamlama ;

Derin bir kabın içerisine 1 bardak pekmez 2 bardak su koyup karıştırıyoruz. Diğer kaba ise yeteri kadar kavrulmuş susam koyuyoruz. Kavrulmuş susam bulamazsanız tavada yüksek ateşte çok kısa kavurabilirsiniz. Yağ dökmenize gerekmez susamın kendi yağı yeterlidir, çabuk kavrulacağı için çok uzun tutmanıza gerek yok. Daha sonra hazırladığımız simit hamurlarını önce pekmez kabına daha sonra susam kabına atarak iyice pekmezi ve susamı yediriyoruz.

Susamladığımız hamurları 30 dakika kadar üzerini tekrar ince bir bezle kapatarak bekletiyoruz. Tekrar olgunlaşan hamuru elimizle simitlerin ortasını açarak hamuru incelterek genişletiyoruz ve pişirme kağıdı koyduğumuz tepsimize diziyoruz. Önceden ısınmaya bıraktığımız fırınımızda 200 derecede varsa buharlı fonksiyonda 20 dakika kadar pişiriyoruz.