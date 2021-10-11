Türkiye Sokakta bıçaklanarak öldürüldü! 20 gün önce baba olmuştu

Sokakta bıçaklanarak öldürüldü! 20 gün önce baba olmuştu

Türkiye

Sokakta bıçaklanarak öldürüldü! 20 gün önce baba olmuştu

İzmir Buca'da Mahsun Aslan tartıştığı iki kardeş tarafından sokakta bıçaklanarak öldürüldü. Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu ortaya çıktı

11 Ekim 2021, Pazartesi 08:07 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU 

Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

DHA

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