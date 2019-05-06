Sokakta bulunan parmakların gizemi çözüldü!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokakta oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 ayak parmağı buldu. Polis yaptığı araştırmada parmakların 18 yaşındaki Hasan İlan’a ait olduğunu, gencin geçirdiği kazada kopan parmaklarının olay yerinde kaldığını belirledi

06 Mayıs 2019, Pazartesi 12:07 Son Güncelleme:
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Sokakta bulunan parmakların gizemi çözüldü!

Şanlıurfa Viranşehir'de dün oyun oynayan çocuklar yerde kopmuş 2 parmak görerek durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparak parmakları sahibini bulmak için Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

AYAĞINDAKİ KAN NEDENİYLE FARK EDEMEDİLER

Polis yaptığı araştırmada parmakların Hasan İlan’a ait olduğunu belirledi. İlan’ın ayağının, kullandığı motosikletin zincir ve dişliler arasında sıkıştığı ve 2 parmağının koptuğu belirlendi. Kaza sonrası çevredekilerin hastaneye götürdüğü gencin ayağındaki kan nedeni ile parmaklarının koptuğunun fark edilmediği belirtildi.

YERİNE DİKİLEMEYECEK

Viranşehir Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden İlan’ın sağlık durumunun iyi olduğu fakat kopan parmaklarının yeniden yerine dikilemeyeceği bildirildi.

DHA


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