Sokakta çıkan kavgada hayatını kaybetti!
Mersin Tarsus'ta sokak ortasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Sami Mert Pehlivan hayatını kaybetti.
28 Şubat 2022, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme:
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Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi, 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan, henüz kimliği saptanamayan 2 kişi ile tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi, Pehlivan'ı bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Pehlivan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
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