Türkiye Sokakta çıkan kavgada hayatını kaybetti!

Sokakta çıkan kavgada hayatını kaybetti!

Türkiye

Sokakta çıkan kavgada hayatını kaybetti!

Mersin Tarsus'ta sokak ortasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Sami Mert Pehlivan hayatını kaybetti.

28 Şubat 2022, Pazartesi 12:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi, 1338 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda yürüyen Sami Mert Pehlivan, henüz kimliği saptanamayan 2 kişi ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi, Pehlivan'ı bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Pehlivan, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


DHA


İlgili Haberler
Turist 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı yaptı, Bakanlık inceleme başlattı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Acayip sesler
Rauf Tamer
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Turist 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı yaptı, Bakanlık inceleme başlattı