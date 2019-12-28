Sokakta doğum yapan evsiz kadın için 194 bin TL toplandı

İrlanda'da Cambridge Üniversitesi'ni oluşturan 31 kolejden 'en varlıklısı' Trinity College'ın (Kutsal Üçlü Koleji) bulunduğu sokakta ismi açıklanmayan bir kadın pazartesi günü sokakta geçenlerin yardımıyla ikiz bebeklerini dünyaya getirdi doğum yaptı. Doğumun olması gerekenden 11 hafta önce gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Bebekler ve annenin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ismi açıklanmayan kadın için yaklaşık 25 bin sterlin (194 bin TL) toplandığı açıklandı. Bağış kampanyası internet üzerinden yürütüldü, toplanan para kısa sürede hedeflenenin üzerine çıktı. Bağış yapan 1287 kişi arasında, Cambridge Üniversitesi'nin bulunup bulunmadığı bilinmiyor. 30'lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilen kadın ve bebekleri, hastanede gözetim altında tutuluyor.