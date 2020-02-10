Tüm yurtta etkili olan aşırı soğuklar, evsizler için tehlikeye yol açıyor. İstanbul’da gidecek yeri olmayan evsizler önceki gece hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü kentte Beyoğlu ve Fatih’te alt geçitlere, tünellere ve cami avlularına sığındı. İstanbul Valiliği, sokakta kalan evsizler için iletişim hatları oluşturuldu. Evsiz, sokakta kalanları ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve kaymakamlıklara bildirebilirsiniz.

İBB'den sokakta kalan vatandaşlara yardım

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların barınmasına yardım ediyor. Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde ağırlanan evsiz vatandaşların barınma, yiyecek, tedavi, temizlik gibi her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. İBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, sokakta yaşayan erkeklerin Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde, kadınların ise İBB’ye bağlı Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde ağırlandığı belirtiliyor.

İstanbul'da Beyoğlu ve Fatih'te gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kalan evsizler, sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlusunda konaklıyor.

Evsiz vatandaşlar, altlarına serdikleri kartonlar ve üstlerine örttükleri battaniyelerle soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor.

Evsiz vatandaşlara ayrıca, temiz kıyafet, reçete, ilaç, acil müdahale ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra, gerektiğinde hastanelere sevk, memlekete gönderme, huzurevi ve bakımevine yerleştirme, aileye teslim etme ve kadınları sığınma evine yerleştirme gibi hizmetler de ücretsiz olarak veriliyor.



