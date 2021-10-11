Türkiye Sokakta karşılaştığı karısına kovalayıp tüfekle vurdu

Sokakta karşılaştığı karısına kovalayıp tüfekle vurdu

Türkiye

Sokakta karşılaştığı karısına kovalayıp tüfekle vurdu

Adıyaman'da, Ayten E. ile boşanmak istediği Mesut E., sokakta karşılaştı. Mesut E., elindeki av tüfeğiyle Ayten E.'yi boş arazide vurarak ağır yaraladı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta karşılaşınca kovaladığı boş arazide av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamarasına yansırken polis, kaçan Mesut E.'yi arıyor.


BOŞ ARAZİYE KADAR KOVALADI

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı. Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Ayten E.'nin eşinden kaçtığı, Mesut E.'nin ise peşinden kovaladığı anlar yer aldı.

Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Yakıt tüketimi 1.1 litre!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Adam gibi...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB Bakanı Mahmut Özer'den son dakika mesleki eğitim açıklaması