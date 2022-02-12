Türkiye Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Türkiye

Sokakta tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Şanlıurfa’da, yaya olarak evine gitmekte olan Mustafa Akçabay (35), sokakta tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

12 Şubat 2022, Cumartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Beykapısı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya olarak evine gitmekte olan Mustafa Akçabay, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Akçabay´a ateş etti. Silah seslerine duyan vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akçabay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçabay´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

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