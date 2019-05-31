Sokaktaki çift çileden çıkardı: 'Güpegündüz, olacak iş değil'

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.20 sıralarında İstanbul Beşiktaş Akaretler’de meydana geldi. İddiaya göre, megakentin gözde semtindeki cadde üzerinde kaldırımdan yürüyen iki Türk kadın ile yabancı uyruklu bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam, kadınlardan birini itmeye başladı.

Kadının bağırarak karşılık vermesi üzerine zanlı, bu kez yumruk ve tekmeler atarak cadde ortasında güpegündüz kadını darbetti. Kadın aldığı darbeler sonrasında adama vurarak ve iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak kişi yine fiziki şiddet uygulayarak kadına vurdu. Kavgayı gören ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak kadının yanına geldi. Vatandaşlarca ayrılan taraftan tekrar kaldırımdan Dolmabahçe istikametine devam etti. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINI GÜPEGÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Görüntülerde, erkek turist iki kadınla birlikte kaldırımda yürüyor. Bir süre sonra şahıs kadınla tartışmaya başlıyor. Tartışma büyüyünce şahıs kadına önce yumruk ardından da tekme atıyor. Diğer kadın ayırmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Darbedilen kadın, adama karşılık veriyor ancak tekrardan darbediliyor. Vatandaşlar da koşarak kadınların ve zanlının yanına gelerek müdahalede bulunuyor. Daha sonra şahıs ve kadınlar olay yerinden ayrılıyor.

"KADINA ŞİDDET UYGULANDI. OLACAK BİR İŞ DEĞİL"

Olayı gören terzi Nurettin Erkaya, “İçerideyken buradan gürültülü sesler geldi. Dışarıya çıkıp baktığımda kavga olduğunu gördüm. Erkek bayana saldırıyordu, tekme ve yumruk attı. Ayırmaya giderken ayrıldılar ve devam ettiler. Kavgadan sonra ileride marketin önünde kadını cama itmiş. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum. Erkek olan yabancı, bayanlarda Türkçe konuşuyordu. Buradan yine sakindi, başka yerde yapmış olsa döverlerdi. Kadına şiddet uygulandı, olacak bir iş değil. Bir erkeğin bayana o şekilde davranması doğru değil” dedi.

Polis ekipleri saldırgan turisti yakalamak için çalışma başlattı.

İHA