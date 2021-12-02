Türkiye Şoke eden görüntü! Çamaşır makinesini 1 dakikada çaldı

Şoke eden görüntü! Çamaşır makinesini 1 dakikada çaldı

Türkiye

Şoke eden görüntü! Çamaşır makinesini 1 dakikada çaldı

İstanbul'da bir otelin girişinde bulunan çamaşır makinesini el arabasına yükleyerek 1 dakika içinde çalmayı başardı. Yolda kaçarken panik yapan hırsız, makineyi yola düşürdü. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Aralık 2021, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda elindeki el arabası ile birlikte katı atık toplayıcısı gibi davranan bir bişi, otelin girişinde bırakılan çamaşır makinesini görünce oraya doğru yanaşmaya başladı.

Dikkat çekmemek için yoldan geçen bir kişiden sigara isteyen şüpheli, birkaç tur attıktan sonra otelin girişinde bulunan bir gün önce tamirden getirilen çamaşır makinesini çalmak için içeri girdi.

Yaklaşık 1 dakika içerisinde çamaşır makinesini el arabasına koyarak dışarı çıkan şüpheli yolun ortasında çaldığı çamaşır makinesini düşürdü. Yine çevreyi kontrol ederek makineyi el arabasına tekrar yükleyen şüpheli kısa sürede uzaklaştı.



GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Otel sahibi İsmail Karaca çamaşır makinesinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığın tüm görüntülerine sosyal medya hesabından paylaştı. Birkaç gün sonra bir kişi hırsızın adresini verdi. Karaca da bu bilgileri ve güvenlik kamerası kaydını polise verdi. Karaca, "Makinenin maddi değerinde değilim. Benim amacım bu tip kişilerin yakalanarak, sokakta rahatça dolaşıp hırsızlık yapamaması" dedi. Polisin araştırma ve soruşturması devam ediyor.

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