Şoke eden hareket! Hong Kong liderine jiletli tehdit mektubu!

Hong Kong lideri Carrie Lam'in ofisinin bir sözcüden alıntılayarak yaptığı açıklamada "göz korkutan" mektubun, gelen postaların geçtiği rutin kontrol sırasında bulunduğu belirtildi. Mektup doğrudan Lam'e gönderilmişti.

Açıklamada mektubun gelen postaların geçtiği rutin kontrol sırasında keşfedilmesi üzerine polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.

'HİÇBİR ÇABADAN KAÇINILMAYACAK'

Sözcü "İster Baş Yönetici ister diğer kamu görevlileri olsun, bir memurun görevinin ifasını etkilemek amacıyla yasa dışı yollar kullanılırsa Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti olayı ciddiye alacak ve kamu görevlilerinin güvenliğinin ve kamu huzurunun sağlanması adına faili adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada mektubun içeriğine ilişkin başka bir bilgi verilmedi. Fakat South China Morning Post'un haberine göre mektupta bir jilet vardı.

Polis kaynaklarına atıfta bulunulan haberde mektubun siyasi bir mesaj içerdiği ifade edildi.

Olay, Asya'nın finansal sermaye başkenti tartışmalı ulusal güvenlik yasası ve Çin'i eleştirenlere yönelik kısıtlamalar nedeniyle siyasi baskıyla boğuşurken yaşandı.

Şehir demokrasi yanlılarıyla Çin kontrolünü sıkılaştıran Lam hükümeti arasında yoğun bir mücadeleye tanık oluyor.

Yasa halihazırda şehirde geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Küresel kınamalara rağmen ulusal güvenliğe atıfta bulunan hükümet tarafından aktivistleri ve gazetecileri tutuklamak için kullanıldı.

Geçen ay da kentteki yargıçlara bir tehdit mektubu gönderilmişti.