Türkiye Şoke eden iddia! 'Türkiye’de engellemediğim numara kalmadı'

Şoke eden iddia! 'Türkiye’de engellemediğim numara kalmadı'

Türkiye

Şoke eden iddia! 'Türkiye’de engellemediğim numara kalmadı'

İstanbul Beykoz'da ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla mahkemelik olan iki adam arasındaki husumet, bitmek bilmedi. İşte akılalmaz husumetin ardından yaşanan akıllara durgunluk veren olay...

25 Haziran 2021, Cuma 08:03 Son Güncelleme:
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Evli ve 3 çocuk babası S.A. ile emekli I.A. arasında süregelen gerginlik, davanın ardından da devam etti. Öyle ki S.A. yaşadığı semti bile değiştirdi.

Bu kez de 65 yaşındaki I.A. husumetli olduğu S.A.'yı defalarca ankesörlü telefondan arayıp rahatsızlık etmeye başladı. Soluğu savcılıkta alan S.A. yetkililerden yardım istedi.

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, "Türkiye'de engellemediğim ankesörlü telefon numarası kalmadı" diyen S.A., I.A.'nın kendisi hakkında asılsız suçlamalarla mahkemelerin yolunu tuttuğunu öne sürdü.

'KOLAYCA BULUNABİLİR'

O mahkeme dosyaları vasıtasıyla da sürekli değiştirdiği telefonu bulduğunu söyledi. S.A., "Ankesörlü telefonların hangi semtte olduğu kameralardan kolayca bulunabilir.

I.A.'nın telefon kaydının ayrıntılı dökümü de çıkarılsın. Sesimi dinledi, sesini dinletti. Defalarca aradı. Taciz ve tahriklerinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

Akılalmaz iddiaların odağındaki I.A. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili savcılık tarafından verilecek karar bekleniyor.

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