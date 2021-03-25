Türkiye Şoke eden olay! Tinerle yakmak istedi ve…

Şoke eden olay! Tinerle yakmak istedi ve…

Türkiye

Şoke eden olay! Tinerle yakmak istedi ve…

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki Halil Atmaca isimli genç sobayı tiner tutuşturmak isteyince kendini yaktı.

25 Mart 2021, Perşembe 12:49 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çalıştığı mobilya dükkanında, sobaya tinerle tutuşturmak isterken meydana gelen parlamada kıyafetleri tutuşan Halil Atmaca (17) yaralandı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Atmaca, hastanede tedavi altına alındı.



Demokrasi Mahallesi’nde mobilya dükkanında çalışan Halil Atmaca, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Atmaca’nın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden parladı. Atmaca’nın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Durumu fark eden esnaf, müdahale ederek Atmaca’nın üzerindeki alevleri söndürdü. Atmaca, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atmaca, hayati tehlikesi bulunduğu için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali LEYLAK/DHA

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