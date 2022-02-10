Türkiye Şoke eden sözler! Çocuğu yaramazlık yaptı diye bagaja koymuş...

Şoke eden sözler! Çocuğu yaramazlık yaptı diye bagaja koymuş...

Türkiye

Şoke eden sözler! Çocuğu yaramazlık yaptı diye bagaja koymuş...

İstanbul'da oğlunu arabanın kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan'ın polisteki ifadesinde "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.

10 Şubat 2022, Perşembe 16:19 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Nurullah Gökarslan otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı.


Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'a yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi.

Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Gökarslan'ın ifadesinde, "Arabanın içi çok kalabalıktı. Çocuk yaramazlık yapınca ben de sinirlendim. Gerekli önlemleri alıp bagaja koydum" dediği öğrenildi.

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